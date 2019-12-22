Добрейший вечерочек: уморительные анекдоты 22 декабря

1 Этих банкиров фиг поймёшь! Сначала рассылают СМС "Бери деньги!", а как только возьмёшь деньги - начинают названивать: "Отдай деньги!" Уже определились бы.

2 Есть женщины, которым мужчины говорят: "Ты моя!". И они тают... А есть мужчины, которым женщины говорят: "Ты мой!". И они моют...

3 Опытный врач, осмотрев пациента, говорит своему молодому коллеге: - Его нужно оперировать, и немедленно. - А что у него? - Счет в швейцарском банке. Все люди произошли от обезьяны, только одни раньше, а другие позже.