Добрейший вечерочек: уморительные анекдоты 22 декабря

Этих банкиров фиг поймёшь!
Сначала рассылают СМС "Бери деньги!", а как только возьмёшь деньги - начинают названивать: "Отдай деньги!"
Уже определились бы.
Есть женщины, которым мужчины говорят: "Ты моя!". И они тают... А есть мужчины, которым женщины говорят: "Ты мой!". И они моют...
Опытный врач, осмотрев пациента, говорит своему молодому коллеге:
- Его нужно оперировать, и немедленно.
- А что у него?
- Счет в швейцарском банке.
Все люди произошли от обезьяны, только одни раньше, а другие позже.
Не забрасывайте надолго свои страницы в социальных сетях - люди могут подумать, что у вас появилась интересная жизнь.