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Вторник, 24.12.2019
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Проснись и улыбнись: комичные утренние анекдоты 24 декабря

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Проснись и улыбнись: комичные утренние анекдоты 24 декабря
04:40 Сегодня Телеграф

День пройдет очень круто, если начать его с нашими самыми лучшими анекдотами.

- Дорогая, посмотри какой день прекрасный!

- На что ты намекаешь?

- Ну ты ведь сама сказала, что уйдешь от меня в один прекрасный день!

Самая страшная работа - это быть домохозяйкой. Зарплаты нет! Выходных нет! Отпуска нет! Работа никогда не кончается. И при этом муж всегда с гордостью говорит:

- А моя жена не работает, дома сидит!

Депрессия - это когда в фильмах болеешь за маньяков.

Народная примета: человек, который стоит перед тобой у банкомата, всегда тупой.

Юморок на часок: вечерние анекдоты 23 декабря

В детстве родители мне ничего не покупали. Теперь я взрослый. Теперь я в состоянии сам себе ничего не покупать.

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