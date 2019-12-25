Всех с праздником Рождества Христово! Веселые анекдоты 25 декабря

Хорошо быть женщиной: знаешь, что твое место - на кухне, а мужики страдают, ищут себя в этом большом и жутком мире...
Если бы баснописец Иван Андреевич Крылов жил в наше время, он обязательно написал бы басню "Мартышка и iPhone".
А я люблю ходить на работу! И с работы тоже! Но вот эти 8 часов между ходьбой — просто бесят!
- Ты где был?
- За хлебом бегал.
- Догнал?
- Будьте любезны один рулон туалетной бумаги.
- Вам каких тонов? Синих, жёлтых, оранжевых?
- Мне обыкновенную белую бумагу, я уж сам раскрашу!