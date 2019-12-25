Не вздумайте заскучать в этот праздничный вечер: анекдоты 25 декабря

- Ничего страшного, мы подождём.

- М-м-м, извините, пожалуй мне к вам ещё рано.

Слабый пол... а сколько сил отнимает!!!

3

Девушка молодому человеку:

- Я толстая?

- Нет.

- Но похудеть не помешало бы, да?

- Ты мне и такая нравишься.

- Но восторга не вызываю, да?

- Вызываешь восторг.

- Но не бешеный, да?

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