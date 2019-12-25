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Среда, 25.12.2019
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Не вздумайте заскучать в этот праздничный вечер: анекдоты 25 декабря

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Не вздумайте заскучать в этот праздничный вечер: анекдоты 25 декабря
16:57 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас свежие шутки, которые помогут настроится на позитив этим вечером.

  • 1

    - Здравствуйте! Это регистратура?

    - Это морг.

    - М-м-м, извините, пожалуй мне к вам ещё рано.

    - Ничего страшного, мы подождём.

  • 2

    Слабый пол... а сколько сил отнимает!!!

  • 3

    Девушка молодому человеку:

    - Я толстая?

    - Нет.

    - Но похудеть не помешало бы, да?

    - Ты мне и такая нравишься.

    - Но восторга не вызываю, да?

    - Вызываешь восторг.

    - Но не бешеный, да?

    Большая просьба! Студенты, которые учатся в медицинских вузах, учитесь, пожалуйста!

  • 4

    Идет толстая баба, в нее врезается парень на мопеде. Баба в крик:

    — Ты, что, объехать не мог?!

    Парень:

    — Боялся, что бензина не хватит.

Всех с праздником Рождества Христово! Веселые анекдоты 25 декабря

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