Не вздумайте заскучать в этот праздничный вечер: анекдоты 25 декабря

- Здравствуйте! Это регистратура?
- Это морг.
- М-м-м, извините, пожалуй мне к вам ещё рано.
- Ничего страшного, мы подождём.
Слабый пол... а сколько сил отнимает!!!
Девушка молодому человеку:
- Я толстая?
- Нет.
- Но похудеть не помешало бы, да?
- Ты мне и такая нравишься.
- Но восторга не вызываю, да?
- Вызываешь восторг.
- Но не бешеный, да?
Большая просьба! Студенты, которые учатся в медицинских вузах, учитесь, пожалуйста!
Идет толстая баба, в нее врезается парень на мопеде. Баба в крик:
— Ты, что, объехать не мог?!
Парень:
— Боялся, что бензина не хватит.