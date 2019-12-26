Всем доброе утро! Позитивные анекдоты 26 декабря

Всего два дня не брился, а костюм сидит как ворованный.
Девочка-первоклассница пришла домой вечером первого сентября.
- Как тебе понравилось в школе? - спросила мама.
- Пустая трата времени, мам. Читать я не умею, писать - тоже, а разговаривать они мне там не разрешают.
Всегда думал, почему в ночных клубах на фейс-контроле стоят люди, которые сами бы его никогда не прошли?
Все инструкции на нашем языке давно уже пора начинать словами "Итак, оно не работает..."
В одесском переполненном автобусе.
– Мужчина, что вы об меня всё трётесь и трётесь, вы шо, меня хотите?
– Ну шо вы. Нет конечно же.
– Ну так отойдите, может другие хотят!