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Четверг, 26.12.2019
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Всем доброе утро! Позитивные анекдоты 26 декабря

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Всем доброе утро! Позитивные анекдоты 26 декабря
04:45 Сегодня Телеграф

С нашей подборкой отборных шуток день точно удастся!

  • 1

    Всего два дня не брился, а костюм сидит как ворованный.

  • 2

    Девочка-первоклассница пришла домой вечером первого сентября.

    - Как тебе понравилось в школе? - спросила мама.

    - Пустая трата времени, мам. Читать я не умею, писать - тоже, а разговаривать они мне там не разрешают.

  • 3

    Всегда думал, почему в ночных клубах на фейс-контроле стоят люди, которые сами бы его никогда не прошли?

    Все инструкции на нашем языке давно уже пора начинать словами "Итак, оно не работает..."

  • 4

    В одесском переполненном автобусе.

    – Мужчина, что вы об меня всё трётесь и трётесь, вы шо, меня хотите?

    – Ну шо вы. Нет конечно же.

    – Ну так отойдите, может другие хотят!

Не вздумайте заскучать в этот праздничный вечер: анекдоты 25 декабря

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