Всем доброе утро! Позитивные анекдоты 26 декабря

1 Всего два дня не брился, а костюм сидит как ворованный.

2 Девочка-первоклассница пришла домой вечером первого сентября. - Как тебе понравилось в школе? - спросила мама. - Пустая трата времени, мам. Читать я не умею, писать - тоже, а разговаривать они мне там не разрешают.

3 Всегда думал, почему в ночных клубах на фейс-контроле стоят люди, которые сами бы его никогда не прошли? Все инструкции на нашем языке давно уже пора начинать словами "Итак, оно не работает..."