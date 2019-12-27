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Хорошего всем настроения: утренние анекдоты 27 декабря

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Хорошего всем настроения: утренние анекдоты 27 декабря
04:46 Сегодня Телеграф

Позитивные утренние анекдоты только для наших читателей.

  • 1

    Если кто-нибудь скажет: "Это невозможно", его следует понимать примерно так: "Исходя из моего ограниченного опыта и узкого понимания действительности, это крайне маловероятно".

  • 2

    Совет: поспорь с сотрудницей, что она не сможет дотронуться до пупка двумя локтями одновременно.

    Наслаждайся. Не за что.

  • 3

    Самый классный день – это ЗАВТРА. Завтра мы все займемся спортом, начнем учиться, усердно работать, бросим пить и курить, начнем читать какую-нибудь книгу, перестанем жрать после шести вечера… Но, как не проснешься, постоянно СЕГОДНЯ!!!

    Кто рано встает, тот бабушка в поликлинику.

  • 4

    За многие годы работы с компьютерами главное, чему я от них научился - это вовремя переходить в спящий режим.

Позитив на весь вечер: уморительные анекдоты 26 декабря

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