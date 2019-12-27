Хорошего всем настроения: утренние анекдоты 27 декабря

Если кто-нибудь скажет: "Это невозможно", его следует понимать примерно так: "Исходя из моего ограниченного опыта и узкого понимания действительности, это крайне маловероятно".
Совет: поспорь с сотрудницей, что она не сможет дотронуться до пупка двумя локтями одновременно.
Наслаждайся. Не за что.
Самый классный день – это ЗАВТРА. Завтра мы все займемся спортом, начнем учиться, усердно работать, бросим пить и курить, начнем читать какую-нибудь книгу, перестанем жрать после шести вечера… Но, как не проснешься, постоянно СЕГОДНЯ!!!
Кто рано встает, тот бабушка в поликлинику.
За многие годы работы с компьютерами главное, чему я от них научился - это вовремя переходить в спящий режим.