Больше смейтесь и меньше грустите: анекдоты на день 27 декабря

Что это за выражение такое: "Ты вынесла мне весь мозг". Так и скажи: "Дорогая, у меня не хватает аргументов, чтобы парировать твоим блистательным доводам".

Голубой сейчас - уже не цвет, да и очко теперь - уже не цифра.

3

- Милая, ты слишком много тратишь на косметику. Я скоро сойду с ума.

- Дорогой, если бы ты увидел меня без косметики, ты бы давно уже сошел с ума.

Я из того поколения, когда подарок не надо было упаковывать в красивый пакетик, так как красивый пакетик сам по себе был нехилым подарком.