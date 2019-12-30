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Заряд позитива с самого утра: уморительные анекдоты 30 декабря

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Заряд позитива с самого утра: уморительные анекдоты 30 декабря
04:57 Сегодня Телеграф

Позитивные утренние анекдоты только для наших читателей.

  • 1

    Британские учёные установили, что женщин, задающих мужчине вопрос" Ты где?" на самом деле интересует не его местоположение, а сколько у неё есть времени.

  • 2

    Поспорили дети в школе что нa свете быстрее всего.

    Тaнечкa говорит:

    - Сaмое быстрое слово- скaзaл, a уже не вернешь!

    Вaнечкa говорит:

    - Сaмый быстрый свет! Только включил, a он уже горит!

    Вовочкa в ответ:

    - У меня тут понос был, тaк я ни словa не успел скaзaть, ни свет включить...

  • 3

    Единственный недостаток алкоголя - недостаток алкоголя.

    В маршрутке в сумке у блондинки затрезвонил телефон! В сумке долго роется. Не попадается ей он! Тут её фраза всех сразила:

    - Наверно, дома я его забыла!

  • 4

    Клиент звонит в поддержку Аррlе:

    - Почему в Аррlе Аррstоrе нет порно- приложений?

    - Тем, у кого айфоны, и так чаще дают.

    - Последнее время мне не дают. Это гарантийный случай?

Закончите день весело и ярко: вечерние анекдоты 29 декабря

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