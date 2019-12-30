Британские учёные установили, что женщин, задающих мужчине вопрос" Ты где?" на самом деле интересует не его местоположение, а сколько у неё есть времени.
Поспорили дети в школе что нa свете быстрее всего.
Тaнечкa говорит:
- Сaмое быстрое слово- скaзaл, a уже не вернешь!
Вaнечкa говорит:
- Сaмый быстрый свет! Только включил, a он уже горит!
Вовочкa в ответ:
- У меня тут понос был, тaк я ни словa не успел скaзaть, ни свет включить...
Единственный недостаток алкоголя - недостаток алкоголя.
В маршрутке в сумке у блондинки затрезвонил телефон! В сумке долго роется. Не попадается ей он! Тут её фраза всех сразила:
- Наверно, дома я его забыла!
Клиент звонит в поддержку Аррlе:
- Почему в Аррlе Аррstоrе нет порно- приложений?
- Тем, у кого айфоны, и так чаще дают.
- Последнее время мне не дают. Это гарантийный случай?