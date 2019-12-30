Порадуйтесь новогодним праздникам: веселые анекдоты 30 декабря

1 Оказывается, созвездие "Большая медведица" хотят переименовать в созвездие "Большой медведь". Это связано с тем, что раньше телескопы были не такие мощные, не все можно было разглядеть.

2 Если у подруги утром светятся глаза… значит, этой ночью вам все-таки удалось добыть огонь по технологии каменного века.

3 Муж с женой идут по улице, проходят мимо ювелирного магазина... - Мишенька, вот тебе не стыдно, что я уже целый год в одних серёжках хожу? - Люся, твою мать, тебе показать мои носки? Врачи, соль и сахар - белая смерть...