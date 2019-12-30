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Понедельник, 30.12.2019
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Порадуйтесь новогодним праздникам: веселые анекдоты 30 декабря

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Порадуйтесь новогодним праздникам: веселые анекдоты 30 декабря
10:20 Сегодня Телеграф

Посмейтесь от души вместе с уморительными юморными анекдотами.

  • 1

    Оказывается, созвездие "Большая медведица" хотят переименовать в созвездие "Большой медведь". Это связано с тем, что раньше телескопы были не такие мощные, не все можно было разглядеть.

  • 2

    Если у подруги утром светятся глаза… значит, этой ночью вам все-таки удалось добыть огонь по технологии каменного века.

  • 3

    Муж с женой идут по улице, проходят мимо ювелирного магазина...

    - Мишенька, вот тебе не стыдно, что я уже целый год в одних серёжках хожу?

    - Люся, твою мать, тебе показать мои носки?

    Врачи, соль и сахар - белая смерть...

  • 4

    Детство - это когда кот старше тебя...

Заряд позитива с самого утра: уморительные анекдоты 30 декабря

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