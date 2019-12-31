Предновогоднее настроение: утренние анекдоты 31 декабря

- 50 баксов?! Да если я за снотворное отдам 50 баксов - разве я смогу заснуть вообще?!

- У вас есть снотворное?

- Да просто у меня Интернет не работал!

- Ну, ты молодец! Вчера сделал больше чем за целый месяц!!

- Как вы воспитали такого умного хорошего мальчика?

- Сынок, открой, это я, тёща твоя, жены Гали мать я!

- Какая ещё на хрен, галиматья??!!...

-Это я, галиматья...

- Кто там?

4

- Дед, а когда ты был маленьким у тебя был айфон?

- Нет, внучок, не было.

- А, Интернет?

- Даже не знали про него!

- Ну, а плазма?

- Нет, внук, не было

- Дедушка, а ты птеродактилей видел?