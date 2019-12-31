Предновогоднее настроение: утренние анекдоты 31 декабря

- У вас есть снотворное?
- Есть.
- Сколько стоит?
- 50 баксов.
- 50 баксов?! Да если я за снотворное отдам 50 баксов - разве я смогу заснуть вообще?!
- Ну, ты молодец! Вчера сделал больше чем за целый месяц!!
- Да просто у меня Интернет не работал!
Стук в дверь...
- Кто там?
-Это я, галиматья...
- Какая ещё на хрен, галиматья??!!...
- Сынок, открой, это я, тёща твоя, жены Гали мать я!
- Как вы воспитали такого умного хорошего мальчика?
Мама:
- Ложь, угрозы, шантаж.
- Дед, а когда ты был маленьким у тебя был айфон?
- Нет, внучок, не было.
- А, Интернет?
- Даже не знали про него!
- Ну, а плазма?
- Нет, внук, не было
- Дедушка, а ты птеродактилей видел?