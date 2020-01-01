Улыбнитесь Новому году 2020: юморные анекдоты 1 января

- Кошмар! Чему она может научить литературу?..

- А чем сейчас занимается Машка?

- Не утруждай себя, дорогой, я их сама знаю. Это те недостатки, из-за которых мне не достался муж лучше, чем ты...

- Теперь, когда мы женаты, я могу указать на некоторые твои недостатки...

- Завучу не очень понравилось про стриптиз на столе.

- Помнишь, я тебя просил написать за меня сочинение?

- Папа, тебя в школу вызывают.

Вниманию студентов 5-го курса мединститута! Завтра в аудитории 47 вам будут ломать руки, чтобы почерк соответствовал врачебным стандартам.

4

Разговор программиста с женой:

- Ты слыхала, что через 10-15 лет станет возможным иметь секс с компьютером?

- А тебе-то что? Для тебя ничего не изменится...