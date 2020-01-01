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Улыбнитесь Новому году 2020: юморные анекдоты 1 января

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Улыбнитесь Новому году 2020: юморные анекдоты 1 января
10:45 Сегодня Телеграф

Эта подборка смешных приколов подарит вам по-настоящему хорошее настроение.

  • 1

    Встречаются две блондинки:

    - А чем сейчас занимается Машка?

    - Учит литературу!

    - Кошмар! Чему она может научить литературу?..

  • 2

    Муж:

    - Теперь, когда мы женаты, я могу указать на некоторые твои недостатки...

    Жена:

    - Не утруждай себя, дорогой, я их сама знаю. Это те недостатки, из-за которых мне не достался муж лучше, чем ты...

  • 3

    Вниманию студентов 5-го курса мединститута! Завтра в аудитории 47 вам будут ломать руки, чтобы почерк соответствовал врачебным стандартам.

    - Папа, тебя в школу вызывают.

    - Зачем?

    - Помнишь, я тебя просил написать за меня сочинение?

    - Ну?

    - Завучу не очень понравилось про стриптиз на столе.

  • 4

    Разговор программиста с женой:

    - Ты слыхала, что через 10-15 лет станет возможным иметь секс с компьютером?

    - А тебе-то что? Для тебя ничего не изменится...

С Новым годом 2020! Веселые анекдоты 1 января

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