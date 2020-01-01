Смешно должно быть всегда: вечерние анекдоты 1 января

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- Дядя Изя, - говорит Зяма, - большое спасибо за ту трубу, что вы мне подарили на день рождения. Такой дорогой подарок!

- Да, ерунда! Что там дорогого? 60 копеек.

- Но зато мама и папа каждый вечер дают мне рубль, чтобы я не дудел.