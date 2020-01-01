Смешно должно быть всегда: вечерние анекдоты 1 января

- Дядя Изя, - говорит Зяма, - большое спасибо за ту трубу, что вы мне подарили на день рождения. Такой дорогой подарок!
- Да, ерунда! Что там дорогого? 60 копеек.
- Но зато мама и папа каждый вечер дают мне рубль, чтобы я не дудел.
Первая часть пословицы: "Не родись красивой!" у многих уже получается…
Почему, когда говорят "сыграть", думается "в ящик"? А когда говорят "ящик", думается "водки"?
– Скажите, доктор, не вредно ли заводить ребенка после сорока?
– Я думаю, милочка, что на сороковом ребенке можно было бы уже и остановиться!
Банк - это место, где вам с удовольствием одолжат денег... если вы докажете, что зарабатываете достаточно, чтобы в них не нуждаться.