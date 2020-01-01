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Смешно должно быть всегда: вечерние анекдоты 1 января

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Смешно должно быть всегда: вечерние анекдоты 1 января
18:27 Сегодня Телеграф

Продолжите этот день весело и правильно вместе с нашими анекдотами!!!

  • 1

    - Дядя Изя, - говорит Зяма, - большое спасибо за ту трубу, что вы мне подарили на день рождения. Такой дорогой подарок!

    - Да, ерунда! Что там дорогого? 60 копеек.

    - Но зато мама и папа каждый вечер дают мне рубль, чтобы я не дудел.

  • 2

    Первая часть пословицы: "Не родись красивой!" у многих уже получается…

  • 3

    Почему, когда говорят "сыграть", думается "в ящик"? А когда говорят "ящик", думается "водки"?

    – Скажите, доктор, не вредно ли заводить ребенка после сорока?

    – Я думаю, милочка, что на сороковом ребенке можно было бы уже и остановиться!

  • 4

    Банк - это место, где вам с удовольствием одолжат денег... если вы докажете, что зарабатываете достаточно, чтобы в них не нуждаться.

Улыбнитесь Новому году 2020: юморные анекдоты 1 января

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