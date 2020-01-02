1 Если женщина в вашем присутствии говорит: «Какая же я дура!», это вовсе не значит, что вы имеете право с ней соглашаться.

2 - Что вы дyмаете о нашей пpессе? - Что она все вpет. - А почемy? - Потомy что год назад я женился по объявлению в газете на "кpасивой и интеллигентной девyшке".

3 На пятый день диеты начались сны сексуального характера: большая комната, я лежу голый в ванне наполненой борщом! В семейной жизни от любви до ненависти один шаг. Налево.