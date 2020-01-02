Если женщина в вашем присутствии говорит: «Какая же я дура!», это вовсе не значит, что вы имеете право с ней соглашаться.
- Что вы дyмаете о нашей пpессе?
- Что она все вpет.
- А почемy?
- Потомy что год назад я женился по объявлению в газете на "кpасивой и интеллигентной девyшке".
На пятый день диеты начались сны сексуального характера: большая комната, я лежу голый в ванне наполненой борщом!
В семейной жизни от любви до ненависти один шаг. Налево.
Дети:
- А у моего папы сотовый телефон!
- А у моего - шестисотый Мерседес!
- А у моего - вот такая крыса в подвале!
Все хором:
- Да ты что!?! Покажи!!!