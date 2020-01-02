Не прекращайте улыбаться: вечерние анекдоты 2 января

— Ага, у людей кольца куплены, рестораны заказаны, а я — сбеги!

— Ну, сбеги после второй?

— Не могу. У меня сегодня четыре пары…

— Первый: можно ли мне получать побольше денег на карманные расходы? Второй: почему нет?

— Папа, у меня к тебе два вопроса.

3

Перед тем как идти в гости — разложите диван-кровать. Когда вернетесь домой — поймете, насколько мудро вы поступили.

- Представляешь сегодня видел свою жену с каким-то типом!

- А что ж не подошел к ним? - А как я подойду? Ведь я в командировке!