Не прекращайте улыбаться: вечерние анекдоты 2 января

— Давай встретимся, пообедаем вместе!
— Не могу. У меня сегодня четыре пары…
— Ну, сбеги после второй?
— Ага, у людей кольца куплены, рестораны заказаны, а я — сбеги!
Вовочка приходит к отцу:
— Папа, у меня к тебе два вопроса.
— Да, дитя моё!
— Первый: можно ли мне получать побольше денег на карманные расходы? Второй: почему нет?
Перед тем как идти в гости — разложите диван-кровать. Когда вернетесь домой — поймете, насколько мудро вы поступили.
- Представляешь сегодня видел свою жену с каким-то типом!
- А что ж не подошел к ним? - А как я подойду? Ведь я в командировке!
Хозяйка:
- Здравствуйте, дорогой Сергей Васильевич! А где же ваша жена?
Гость:
- Мы дома тянули жребий, кому идти к вам.
Хозяйка:
- Ну, и вы выиграли?
Гость:
- Нет, проиграл.