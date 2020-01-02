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Не прекращайте улыбаться: вечерние анекдоты 2 января

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Не прекращайте улыбаться: вечерние анекдоты 2 января
17:03 Сегодня Телеграф

Подборка смешных анекдотов для наших читателей.

  • 1

    — Давай встретимся, пообедаем вместе!

    — Не могу. У меня сегодня четыре пары…

    — Ну, сбеги после второй?

    — Ага, у людей кольца куплены, рестораны заказаны, а я — сбеги!

  • 2

    Вовочка приходит к отцу:

    — Папа, у меня к тебе два вопроса.

    — Да, дитя моё!

    — Первый: можно ли мне получать побольше денег на карманные расходы? Второй: почему нет?

  • 3

    Перед тем как идти в гости — разложите диван-кровать. Когда вернетесь домой — поймете, насколько мудро вы поступили.

    - Представляешь сегодня видел свою жену с каким-то типом!

    - А что ж не подошел к ним? - А как я подойду? Ведь я в командировке!

  • 4

    Хозяйка:

    - Здравствуйте, дорогой Сергей Васильевич! А где же ваша жена?

    Гость:

    - Мы дома тянули жребий, кому идти к вам.

    Хозяйка:

    - Ну, и вы выиграли?

    Гость:

    - Нет, проиграл.

Свежая порция юмора: смешные анекдоты 2 января

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Курьез, Приколы, Угар, Анекдоты, 2 января, Веселое настроение.
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