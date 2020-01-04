Смеха много не бывает: анекдоты на день 4 января

1 Квартирная хозяйка спрашивает у своей квартирантки-студентки: — Что это твой брат к тебе больше не заходит? — Да этот гад нашел себе новую сестру.

2 — Папа я потерял таблетки! Голубенькие, ты их не видел? — У нас проблема похуже, сынок... НА КУХНЕ ДРАКОН!!!

3 Жена — мужу: — Зря мы с тобой ругали дочь за пирсинг. Теперь, когда у нее кольцо в носу, поднимать в школу ее стало намного проще. — Привет, что делаешь? — Я люблю, я скучаю, мне тебя не хватает. Ты снишься мне каждую ночь, я не могу без тебя. А ты чем занят, любимый? — Сосиску ем...