Всем прекрасного вечера: смешные вечерние анекдоты 4 января

Самый лучший путь к излечению душевных ран - путь в аэропорт.
Врывается в контору разъяренный мужик и орет:
- Здесь находится филиал общества защиты животных?
Консультант:
- Да, а вас что, кто-то обидел?
Друзья. Хватит уже просить у меня в долг. У меня заканчивается фантазия, чтобы придумывать причину отказа.
- А что такое эмансипация?
- Это когда женщины борются за свои права!
- Шутишь, да? Когда женщины борются за свои права - это экзамен в ГИБДД!
Приходит беременная к врачу:
- Доктор, у меня ребенок как-то неправильно лежит в утробе, не так, как ему полагается.
- Национальность?
- Еврей.
- Выкрутится.