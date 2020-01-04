Всем прекрасного вечера: смешные вечерние анекдоты 4 января

Самый лучший путь к излечению душевных ран - путь в аэропорт.

- Да, а вас что, кто-то обидел?

Врывается в контору разъяренный мужик и орет:

3

Друзья. Хватит уже просить у меня в долг. У меня заканчивается фантазия, чтобы придумывать причину отказа.

- А что такое эмансипация?

- Это когда женщины борются за свои права!

- Шутишь, да? Когда женщины борются за свои права - это экзамен в ГИБДД!