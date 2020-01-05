Встречаем воскресенье с позитивом: утренние анекдоты 5 января

— Вам у задних лап или передних?

— Ну там, где кошка стоит... Водитель:

— Остановите, пожалуйста, возле того дома, ну там, в конце...

2

Сижу в туалете, рядом кот на горшке, я его глажу и говорю:

— Ну что, как дела, мой мохнатый друг?!

Папа из комнаты:

— Это ты с кем там в туалете разговариваешь?