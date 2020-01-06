Настройтесь на веселье с самого утра: смешные анекдоты на 6 января

— С каким знаком у тебя наилучшая совместимость?

— Ты куда?

3

— Вась, вот если бы тебе осталось жить только 6 месяцев, что бы ты стал делать?

— Я бы переехал жить к теще.

— Почему?

— Потому что это были бы самые долгие 6 месяцев...

Психи повсюду. В психушке сидят только те, кто спалился.