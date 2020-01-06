Настройтесь на веселье с самого утра: смешные анекдоты на 6 января

— С каким знаком у тебя наилучшая совместимость?
— Со знаком Доллар.
— Ты куда?
— Пойду по бутикам прогуляюсь.
— Что-нибудь купить?
— Нет! Подразнить продавцов надеждой!
— Вась, вот если бы тебе осталось жить только 6 месяцев, что бы ты стал делать?
— Я бы переехал жить к теще.
— Почему?
— Потому что это были бы самые долгие 6 месяцев...
Психи повсюду. В психушке сидят только те, кто спалился.
Приемная комиссия в театральном институте. Абитуриентке говорят:
— Девушка, а изобразите-ка нам что-нибудь эротическое, но с обломом в конце.
Абитуриентка, не долго думая:
— А!.. Ааа!! Ааааа!!! Ааа-а-аа-пчхи!!!!!