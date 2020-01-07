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С добрым утром: уморительные анекдоты на 7 января

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С добрым утром: уморительные анекдоты на 7 января
04:45 Сегодня Телеграф

Самые смешные анекдоты, которые настроят на позитив с самого утра.

  • 1

    Британские учёные установили, что женщин, задающих мужчине вопрос Ты где? на самом деле интересует не его местоположение, а сколько у неё есть времени.

  • 2

    Поспорили дети в школе что нa свете быстрее всего.

    Тaнечкa говорит:

    - Сaмое быстрое слово- скaзaл, a уже не вершешь!

    Вaнечкa говорит:

    - Сaмый бистрый свет! Только вслючил, a он уже горит!

    Вовочкa в ответ:

    - У меня тут понос был, тaк я ни словa не успел скaзaть, ни свет включить...

  • 3

    В маршрутке в сумке у блондинки затрезвонил телефон! В сумке долго роется. Не попадается ей он! Тут её фраза всех сразила:

    - Наверно, дома я его забыла!

    Единственный недостаток алкоголя - недостаток алкоголя.

  • 4

     Клиент звонит в поддержку Аррlе:

    - Почему в Аррlе Аррstоrе нет порно- приложений?

    - Тем, у кого айфоны, и так чаще дают.

    - Последнее время мне не дают. Это гарантийный случай?

Давайте похохочем: вечерние анекдоты 6 января

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