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Праздник в самом разгаре: уморительные анекдоты 7 января

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Праздник в самом разгаре: уморительные анекдоты 7 января
10:32 Сегодня Телеграф

Подборка забавные анекдотов, которые поднимут вам настроение.

  • 1

    Пассажиры едут в такси, мужчина просит таксиста:

    — Остановите, пожалуйста, возле того дома, ну там, в конце...

    Женщина уточняет:

    — Ну там, где кошка стоит... Водитель:

    — Вам у задних лап или передних?

  • 2

    Сижу в туалете, рядом кот на горшке, я его глажу и говорю:

    — Ну что, как дела, мой мохнатый друг?!

    Папа из комнаты:

    — Это ты с кем там в туалете разговариваешь?

  • 3

    Муж заболел гриппом. Собираюсь ему в нос капли закапать, зашла с сыном в комнату, жду пока проснется. Сын шепотом говорит:

    — Да чего ты ждешь? Закапывай, пока спит.

    Муж сквозь сон:

    — Рано меня закапывать — тело еще не остыло.

    — Романтические фильмы вредны, т. к. женщины верят, что все это может произойти в реальной жизни!

    — Я знаю. То же самое с мужчинами и порнофильмами.

  • 4

    Банк, из которого меня уволили три года назад, купил банк, в котором я работаю сейчас, и меня снова уволили. Неужели только ради этого и покупали?

С добрым утром: уморительные анекдоты на 7 января

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