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Проведите рождественский вечер в хорошей компании: анекдоты 7 января

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Проведите рождественский вечер в хорошей компании: анекдоты 7 января
16:53 Сегодня Телеграф

Подборка самых свежих анекдотов, которая заставит вас смеяться целый вечер.

  • 1

    Детство — это когда тебя не волнует чье-то мнение. Тебе просто плевать, обсыпал ублюдка песком и все.

  • 2

    Живя в лесу среди диких животных, Пятачок выстроил идеальную схему личной безопасности. Он быстро бегал, был предусмотрительно худым, имел в друзьях медведя, который мед любил больше, чем свинину, единственный в лесу был вооружен ружьем и мог при шухере улететь на воздушном шарике.

  • 3

    — Мама, я влюбился.

    — А как ее зовут? А она умеет готовить? А какую музыку она слушает? А какой у нее любимый поэт? Она занимается спортом? Вы уже целовались? Почему раньше не сказал? Дать денег, мороженое ей купишь, когда гулять будете?

    — Папа, я влюбился.

    — Баба?

    — Баба.

    — Норм.

    — Девушка! Вы с училища?

    — Еще какая!!!

  • 4

    В магазине мужчина обращается к продавщице:

    — Здравствуйте, мне, пожалуйста, 3 ящика водки, 50 литров пива, 5 коробок мартини и 30 пачек презервативов.

    — Вот, пожалуйста.

    — Спасибо.

    — Молодой человек, подождите!

    — Что такое?

    — Возьмите меня с собой!

Праздник в самом разгаре: уморительные анекдоты 7 января

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