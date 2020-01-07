Проведите рождественский вечер в хорошей компании: анекдоты 7 января

Детство — это когда тебя не волнует чье-то мнение. Тебе просто плевать, обсыпал ублюдка песком и все.
Живя в лесу среди диких животных, Пятачок выстроил идеальную схему личной безопасности. Он быстро бегал, был предусмотрительно худым, имел в друзьях медведя, который мед любил больше, чем свинину, единственный в лесу был вооружен ружьем и мог при шухере улететь на воздушном шарике.
— Мама, я влюбился.
— А как ее зовут? А она умеет готовить? А какую музыку она слушает? А какой у нее любимый поэт? Она занимается спортом? Вы уже целовались? Почему раньше не сказал? Дать денег, мороженое ей купишь, когда гулять будете?
— Папа, я влюбился.
— Баба?
— Баба.
— Норм.
— Девушка! Вы с училища?
— Еще какая!!!
В магазине мужчина обращается к продавщице:
— Здравствуйте, мне, пожалуйста, 3 ящика водки, 50 литров пива, 5 коробок мартини и 30 пачек презервативов.
— Вот, пожалуйста.
— Спасибо.
— Молодой человек, подождите!
— Что такое?
— Возьмите меня с собой!