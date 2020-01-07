Проведите рождественский вечер в хорошей компании: анекдоты 7 января

1 Детство — это когда тебя не волнует чье-то мнение. Тебе просто плевать, обсыпал ублюдка песком и все.

2 Живя в лесу среди диких животных, Пятачок выстроил идеальную схему личной безопасности. Он быстро бегал, был предусмотрительно худым, имел в друзьях медведя, который мед любил больше, чем свинину, единственный в лесу был вооружен ружьем и мог при шухере улететь на воздушном шарике.

3 — Мама, я влюбился. — А как ее зовут? А она умеет готовить? А какую музыку она слушает? А какой у нее любимый поэт? Она занимается спортом? Вы уже целовались? Почему раньше не сказал? Дать денег, мороженое ей купишь, когда гулять будете? — Папа, я влюбился. — Баба? — Баба. — Норм. — Девушка! Вы с училища? — Еще какая!!!