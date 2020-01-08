Улыбнитесь новому дню: утренние анекдоты 8 января

На футбольном матче один из зрителей спрашивает мальчика:
— Где же ты деньги-то взял на такой дорогой билет?
— Отец купил.
— А где он сам?
— Дома. Билет ищет......
Соседки сегодня утром у подъезда решили подколоть меня:
— Тяжело, наверное, одной без мужика то?
Решила их добить:
— Да нет, мне ваших хватает...
Тамара Петровна утонула в реке, не смотря на то что была рыбой по гороскопу, бревном в постели и дерьмом по жизни.
— Милый, а почему у нас такие большие счета за интернет?
— Это потому, что у кого-то слишком часто болит голова!
Характер у меня замечательный, только нервы у всех какие-то слабые...