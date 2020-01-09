Хорошее настроение обеспечено: анекдоты 9 января

Различия между поколениями всё же существуют.
Сегодня долго объясняла маме, что меня не заперли в подвале недостроенного дома, это просто фото из моего офиса в стиле лофт.
- Милая, ты в чём сейчас?
- В розовых трусиках…
- Вау… А поподробней?
- 90% хлопка и 10% синтетики!
Единственный шанс похудеть с помощью зелёного чая — это лазить в горы собирать его!
Беседа врачей:
— Зачем ты спрашиваешь у пациентов, какие спиртные напитки они пьют? Это что, влияет на диагноз?
— Нет, это влияет на гонорар.
- Вы смерти не боитесь?
- Доктор, мне не нравится начало разговора...