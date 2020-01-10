Вечерняя порция отборных шутеек: уморительные анекдоты на 10 января

1 Только наш человек, уж если один раз заклеил окна на зиму, то уже навсегда.

2 Работа в команде, точная постановка задач, четкий расчет бюджета и соблюдение внутренних дедлайнов бывает только при заказе еды в офис.

3 Бородка и усы - это материализовавшаяся лень. Мальчик с папой возле уличного лотка с игрушками. - Папа, купи игрушку! - Ты говорил, что ты уже взрослый. Вот и привыкай жить как взрослый - без денег!