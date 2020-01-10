Вечерняя порция отборных шутеек: уморительные анекдоты на 10 января

Только наш человек, уж если один раз заклеил окна на зиму, то уже навсегда.
Работа в команде, точная постановка задач, четкий расчет бюджета и соблюдение внутренних дедлайнов бывает только при заказе еды в офис.
Бородка и усы - это материализовавшаяся лень.
Мальчик с папой возле уличного лотка с игрушками.
- Папа, купи игрушку!
- Ты говорил, что ты уже взрослый. Вот и привыкай жить как взрослый - без денег!
Сейчас в супермаркете мужчина посмотрел на меня, потом повернулся к своей жене и сказал: "О, нам еще свинина нужна, я вспомнил!". Всегда рада помочь!