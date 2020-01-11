Утро доброе только с лучшими шутками: утренние анекдоты на 11 января

Практически каждый человек в своей жизни потихоньку закрывал дверцу холодильника, чтобы увидеть, в какой момент там погаснет свет.
- Доченька! Мы все с понедельника начинаем новую жизнь! Я брошу курить, мама начнет худеть. А ты?
- А я могу бросить школу.
Самая высокоморальная и неприступная женщина та, которая знает, что она не побрила ноги.
- Вчера меня пригласили на вечеринку. Я слушал крутую музыку, ел разные вкусные блюда, приятно проводил время. А все потому, что я не пошел.
- Купите своей жене розы!
- У меня нет жены.
- Тогда своей невесте!
- Но у меня нет невесты…
- Купите таки на радостях, что Вы имеете такую спокойную жизнь…