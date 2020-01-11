Утро доброе только с лучшими шутками: утренние анекдоты на 11 января

Практически каждый человек в своей жизни потихоньку закрывал дверцу холодильника, чтобы увидеть, в какой момент там погаснет свет.

- Доченька! Мы все с понедельника начинаем новую жизнь! Я брошу курить, мама начнет худеть. А ты?

3

Самая высокоморальная и неприступная женщина та, которая знает, что она не побрила ноги.

- Вчера меня пригласили на вечеринку. Я слушал крутую музыку, ел разные вкусные блюда, приятно проводил время. А все потому, что я не пошел.