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Суббота, 11.01.2020
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Утро доброе только с лучшими шутками: утренние анекдоты на 11 января

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Утро доброе только с лучшими шутками: утренние анекдоты на 11 января
04:43 Сегодня Телеграф

Подборка уморительных шуток, которые развеселят вас с самого утра.

  • 1

    Практически каждый человек в своей жизни потихоньку закрывал дверцу холодильника, чтобы увидеть, в какой момент там погаснет свет.

  • 2

    - Доченька! Мы все с понедельника начинаем новую жизнь! Я брошу курить, мама начнет худеть. А ты?

    - А я могу бросить школу.

  • 3

    Самая высокоморальная и неприступная женщина та, которая знает, что она не побрила ноги.

    - Вчера меня пригласили на вечеринку. Я слушал крутую музыку, ел разные вкусные блюда, приятно проводил время. А все потому, что я не пошел.

  • 4

    - Купите своей жене розы!

    - У меня нет жены.

    - Тогда своей невесте!

    - Но у меня нет невесты…

    - Купите таки на радостях, что Вы имеете такую спокойную жизнь…

Вечерняя порция отборных шутеек: уморительные анекдоты на 10 января

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