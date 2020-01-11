Настроение не покинет вас: веселые анекдоты 11 января

- Что тебе сказали по поводу повышения зарплаты?

- Тогда я не нуждался в деньгах...

- Что же Вы не пришли раньше?

3

Почему психологам проще работать с мужчинами, чем с женщинами? Когда нужно вернуться в детство, мужчины, оказывается, всё ещё там.

Мне трудно по утрам с постели вставать - характер очень тяжёлый.