Настроение не покинет вас: веселые анекдоты 11 января

- Что тебе сказали по поводу повышения зарплаты?
- Угадай с трех букв...
- Доктор, я проглотил золотую ложку...
- Когда это случилось?
- 3 месяца назад...
- Что же Вы не пришли раньше?
- Тогда я не нуждался в деньгах...
Почему психологам проще работать с мужчинами, чем с женщинами? Когда нужно вернуться в детство, мужчины, оказывается, всё ещё там.
Мне трудно по утрам с постели вставать - характер очень тяжёлый.
- Что делаешь?
- Готовлю салат с курицей!
- А жена не обижается, что ты ее так называешь?