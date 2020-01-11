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Суббота, 11.01.2020
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Настроение не покинет вас: веселые анекдоты 11 января

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Настроение не покинет вас: веселые анекдоты 11 января
10:48 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты, которые не дадут вам грустить.

  • 1

    - Что тебе сказали по поводу повышения зарплаты?

    - Угадай с трех букв...

  • 2

    - Доктор, я проглотил золотую ложку...

    - Когда это случилось?

    - 3 месяца назад...

    - Что же Вы не пришли раньше?

    - Тогда я не нуждался в деньгах...

  • 3

    Почему психологам проще работать с мужчинами, чем с женщинами? Когда нужно вернуться в детство, мужчины, оказывается, всё ещё там.

    Мне трудно по утрам с постели вставать - характер очень тяжёлый.

  • 4

    - Что делаешь?

    - Готовлю салат с курицей!

    - А жена не обижается, что ты ее так называешь?

Утро доброе только с лучшими шутками: утренние анекдоты на 11 января

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