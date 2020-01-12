Хватит грустить: уморительные анекдоты 12 января

- Сволочь ты! Всю жизнь мне испортил! Всю молодость на тебя потратила! - рыдания девушки из комнаты.
Голос из кухни: - Доченька, хватит говорить с дипломом.
Мужик заболел гриппом. Жена собирается ему в нос капли закапать, зашла с сыном в комнату, ждет пока проснется. Сын, шепотом:
- Ма, да чего ты ждешь? Закапывай, пока спит.
Мужик, сквозь сон:
- Рано меня закапывать - тело еще не остыло...
К делающему уроки сыну сзади подходит отец, гладит сына по голове:
- Старайся, сынок, крючки пиши аккуратнее.
- Это не крючки, папа! Это интегралы!
В Одесском дворике.
- Семочка иди кушать!
- Я уже покушал у Павлика!
- Ой! Это не сын, а золото!
Дочка спрашивает папу:
- Пап, а что такое секс?
Папа в меру ее понимания старается объяснить. Она слушает некоторое время, а потом перебивает:
- Пап, ну ты глупый... Секс - это шесть. А севен - это семь.