Всем доброе утро! Позитивные анекдоты 14 января

1 "А у меня жена очень добрая" - говорят те, кому не досталась красивая.

2 Муж укладывает спать подвыпившую жену... - Дорогой, а что это над нами летает? - Спи! Это муха! - А почему она белая? Озверевший муж: - Ночь на дворе!!! Она уже ночнушку надела!!!

3 При простуде эффективнее пить не молоко с медом, а коньяк с медсестрой. Требуется смотритель кладбища. Предоставим жилье по месту работы.