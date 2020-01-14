Всем доброе утро! Позитивные анекдоты 14 января

"А у меня жена очень добрая" - говорят те, кому не досталась красивая.
Муж укладывает спать подвыпившую жену...
- Дорогой, а что это над нами летает?
- Спи! Это муха!
- А почему она белая?
Озверевший муж:
- Ночь на дворе!!!
Она уже ночнушку надела!!!
При простуде эффективнее пить не молоко с медом, а коньяк с медсестрой.
Требуется смотритель кладбища. Предоставим жилье по месту работы.
Поссорился с девушкой в переписке. Она говорит, что всё поняла. Делает скрин и отправляет подругам. Подруги тоже все поняли. Теперь все всё поняли. Все всё поняли. Кроме меня.