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Вторник, 14.01.2020
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Всем доброе утро! Позитивные анекдоты 14 января

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Всем доброе утро! Позитивные анекдоты 14 января
04:45 Сегодня Телеграф

С нашей подборкой отборных шуток день точно удастся!

  • 1

    "А у меня жена очень добрая" - говорят те, кому не досталась красивая.

  • 2

    Муж укладывает спать подвыпившую жену...

    - Дорогой, а что это над нами летает?

    - Спи! Это муха!

    - А почему она белая?

    Озверевший муж:

    - Ночь на дворе!!!

    Она уже ночнушку надела!!!

  • 3

    При простуде эффективнее пить не молоко с медом, а коньяк с медсестрой.

    Требуется смотритель кладбища. Предоставим жилье по месту работы.

  • 4

    Поссорился с девушкой в переписке. Она говорит, что всё поняла. Делает скрин и отправляет подругам. Подруги тоже все поняли. Теперь все всё поняли. Все всё поняли. Кроме меня.

Лучик позитива вам в дом: вечерние анекдоты 13 января

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