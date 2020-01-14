Больше смейтесь и меньше грустите: анекдоты на день 14 января

С женского форума:
- Он сказал, что может три раза за ночь. Оказалось – поесть.
Жена уехала в командировку. Муж будит ребенка и ведет в садик. Пришли в один, а им говорят: "Это не наш ребенок!" Пришли в другой — та же история. Садятся в автобус, едут. Ребенок и говорит:
— Папа, еще один садик, и я опоздаю в школу...
Я не знаю, с чем были пирожки, но Красная Шапочка разговаривала с волком и они неплохо понимали друг друга.
— Интересуюсь спросить, a твой муж помнит за дaту вaшей свaдьбы?
— К счaстью, нет.
— А с чего это "к счастью"?
— Я таки напоминаю ему об этом несколько рaз за год и кaждый рaз получaю подaрки!
Бесит, когда ты устал и хочешь прилечь, но ты уже лежишь.