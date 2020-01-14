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Больше смейтесь и меньше грустите: анекдоты на день 14 января

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Больше смейтесь и меньше грустите: анекдоты на день 14 января
10:54 Сегодня Телеграф

Убойные анекдоты, которые подарят вам позитивные эмоции.

  • 1

    С женского форума:

    - Он сказал, что может три раза за ночь. Оказалось – поесть.

  • 2

    Жена уехала в командировку. Муж будит ребенка и ведет в садик. Пришли в один, а им говорят: "Это не наш ребенок!" Пришли в другой — та же история. Садятся в автобус, едут. Ребенок и говорит:

    — Папа, еще один садик, и я опоздаю в школу...

  • 3

    Я не знаю, с чем были пирожки, но Красная Шапочка разговаривала с волком и они неплохо понимали друг друга.

    — Интересуюсь спросить, a твой муж помнит за дaту вaшей свaдьбы?

    — К счaстью, нет.

    — А с чего это "к счастью"?

    — Я таки напоминаю ему об этом несколько рaз за год и кaждый рaз получaю подaрки!

  • 4

    Бесит, когда ты устал и хочешь прилечь, но ты уже лежишь.

Всем доброе утро! Позитивные анекдоты 14 января

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