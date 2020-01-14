Больше смейтесь и меньше грустите: анекдоты на день 14 января

- Он сказал, что может три раза за ночь. Оказалось – поесть.

2

Жена уехала в командировку. Муж будит ребенка и ведет в садик. Пришли в один, а им говорят: "Это не наш ребенок!" Пришли в другой — та же история. Садятся в автобус, едут. Ребенок и говорит:

— Папа, еще один садик, и я опоздаю в школу...