Ни минуты грусти: смешные анекдоты 15 января

Задолбали соседи. Пьянки, гулянки, то поют, то дерутся. Решил переехать. Только надо поймать момент, когда они вместе дорогу переходить будут.
Мужики не рожают детей, потому что Бог видел, как тяжело они переносят простуду. Понял, что при родах не выживут!
— Моня, и шо ты подарил своей Циле на Новый год?
— Шубу.
— Ты скажи!!! А она тебе шо подарила?
— Как всегда… Еще один лучший год своей жизни!
Поговорка: "Зимой снега не выпросишь" в этом году заиграла новыми зелеными красками.
— Петрович, вы с женой ругаетесь?
— Конечно.
— А как миритесь?
— Я отключаю роутер и жду, когда она попросит "отремонтировать ей интернет".