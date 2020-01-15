Ни минуты грусти: смешные анекдоты 15 января

1 Задолбали соседи. Пьянки, гулянки, то поют, то дерутся. Решил переехать. Только надо поймать момент, когда они вместе дорогу переходить будут.

2 Мужики не рожают детей, потому что Бог видел, как тяжело они переносят простуду. Понял, что при родах не выживут!

3 — Моня, и шо ты подарил своей Циле на Новый год? — Шубу. — Ты скажи!!! А она тебе шо подарила? — Как всегда… Еще один лучший год своей жизни! Поговорка: "Зимой снега не выпросишь" в этом году заиграла новыми зелеными красками.