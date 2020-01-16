На работу с хорошим настроением: утренние анекдоты 16 января

Подружка — подружке, по телефону:
— Муж сегодня говорит — сделаю ночью всё, что только ты захочешь.
— И что ты думаешь, по этому поводу?
— Ой, скорей бы ночь!!! Посмотрю, как будет клеить обои в прихожей!
Зять-хирург делает операцию тестю.
— Ты уж, родной, постарайся! — просит его тесть. — Если умру, твоя теща сразу к дочке переедет.
— Так, надо носки переобуть.
— Переодеть.
— Переодеть — это когда они чистые.
В 2 часа ночи во мне просыпается философ, в 3 часа — мечтатель, а в 7 часов — невыспавшийся человек.
Новый год — это такое время, когда на компьютерном столе помимо пустых кружек, появляются горы кожуры от мандаринов.