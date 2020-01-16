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На работу с хорошим настроением: утренние анекдоты 16 января

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На работу с хорошим настроением: утренние анекдоты 16 января
04:54 Сегодня Телеграф

С нашей подборкой отборных шуток день точно удастся!

  • 1

    Подружка — подружке, по телефону:

    — Муж сегодня говорит — сделаю ночью всё, что только ты захочешь.

    — И что ты думаешь, по этому поводу?

    — Ой, скорей бы ночь!!! Посмотрю, как будет клеить обои в прихожей!

  • 2

    Зять-хирург делает операцию тестю.

    — Ты уж, родной, постарайся! — просит его тесть. — Если умру, твоя теща сразу к дочке переедет.

  • 3

    — Так, надо носки переобуть.

    — Переодеть.

    — Переодеть — это когда они чистые.

    В 2 часа ночи во мне просыпается философ, в 3 часа — мечтатель, а в 7 часов — невыспавшийся человек.

  • 4

    Новый год — это такое время, когда на компьютерном столе помимо пустых кружек, появляются горы кожуры от мандаринов.

Не грустите этим вечером: веселые анекдоты 15 января

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