На работу с хорошим настроением: утренние анекдоты 16 января

1

Подружка — подружке, по телефону:

— Муж сегодня говорит — сделаю ночью всё, что только ты захочешь.

— И что ты думаешь, по этому поводу?

— Ой, скорей бы ночь!!! Посмотрю, как будет клеить обои в прихожей!