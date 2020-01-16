Настройтесь на веселье: смешные анекдоты 16 января

Отправил девушке смс "Этот абонент просит Вас выйти за него замуж"…получил ответ "Уважаемый абонент! На вашем счёте недостаточно средств для данной операции".

Где мои 6 лет? У меня было всё - муж, работа, дети.

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Наша мама громко плачет, что в квартире все свинячат. Тише, мамочка, не плачь, у других такой же срач!

Учительница биологии доказывает ученикам вред алкоголя. Берет червяка, бросает в стакан со спиртом — тот подох. Бросает червяка в стакан с водой – тот живёт.

- Дети, какой вывод из этого можно сделать?

Вовочка: - Если пить спирт, то глистов не будет!))