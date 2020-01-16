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Четверг, 16.01.2020
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Настройтесь на веселье: смешные анекдоты 16 января

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Настройтесь на веселье: смешные анекдоты 16 января
11:08 Сегодня Телеграф

С нашей подборкой отборных шуток день точно удастся!

  • 1

    Отправил девушке смс "Этот абонент просит Вас выйти за него замуж"…получил ответ "Уважаемый абонент! На вашем счёте недостаточно средств для данной операции".

  • 2

    Где мои 6 лет? У меня было всё - муж, работа, дети.

  • 3

    Наша мама громко плачет, что в квартире все свинячат. Тише, мамочка, не плачь, у других такой же срач!

    Учительница биологии доказывает ученикам вред алкоголя. Берет червяка, бросает в стакан со спиртом — тот подох. Бросает червяка в стакан с водой – тот живёт.

    - Дети, какой вывод из этого можно сделать?

    Вовочка: - Если пить спирт, то глистов не будет!))

  • 4

    Нужно начать называть года жизни "уровнями", потому что фраза "Я на 43-м уровне" звучит намного круче, чем осознание, что ты уже старый пердун.

На работу с хорошим настроением: утренние анекдоты 16 января

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