Начните выходные в хорошем расположении духа: утренние анекдоты 18 января

Фраза "Я отрезал коту хвост" звучит намного добрее, если знать, что говорящий разделывает рыбу.
Есть черта, переступив которую, ты уже никогда не будешь молодым. Стоит хоть раз сходить на собрание жильцов дома — и все…
Так хочется мужского внимания! Крепких мужских рук на плечах, на талии… И еще очень талию хочется!
– Ребята! Объясните, что такое утечка мозгов?
– В твоем случае, Маша, это насморк…
Смотрел вакансии в поисках новой работы. Наткнулся на "Руководитель ритуального салона". И все бы ничего, профессии разные бывают, но вот в круг его обязанностей там входит "расширение клиентской базы".