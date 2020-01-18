Начните выходные в хорошем расположении духа: утренние анекдоты 18 января

1 Фраза "Я отрезал коту хвост" звучит намного добрее, если знать, что говорящий разделывает рыбу.

2 Есть черта, переступив которую, ты уже никогда не будешь молодым. Стоит хоть раз сходить на собрание жильцов дома — и все…

3 Так хочется мужского внимания! Крепких мужских рук на плечах, на талии… И еще очень талию хочется! – Ребята! Объясните, что такое утечка мозгов? – В твоем случае, Маша, это насморк…