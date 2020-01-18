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Начните выходные в хорошем расположении духа: утренние анекдоты 18 января

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Начните выходные в хорошем расположении духа: утренние анекдоты 18 января
05:13 Сегодня Телеграф

Для наших читателей представлена свежая подборка уморительных анекдотов!

  • 1

    Фраза "Я отрезал коту хвост" звучит намного добрее, если знать, что говорящий разделывает рыбу.

  • 2

    Есть черта, переступив которую, ты уже никогда не будешь молодым. Стоит хоть раз сходить на собрание жильцов дома — и все…

  • 3

    Так хочется мужского внимания! Крепких мужских рук на плечах, на талии… И еще очень талию хочется!

    – Ребята! Объясните, что такое утечка мозгов?

    – В твоем случае, Маша, это насморк…

  • 4

    Смотрел вакансии в поисках новой работы. Наткнулся на "Руководитель ритуального салона". И все бы ничего, профессии разные бывают, но вот в круг его обязанностей там входит "расширение клиентской базы".

Вечерняя порция шуток: бомбические анекдоты на 17 января

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