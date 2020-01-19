Зимний луч позитива и тепла: анекдоты 19 января

Маленький Вовочка смотрит, как папа красит потолок, мама говорит ему:
- Смотри, Вовочка, учись, подрастешь - папе помогать будешь...
- А что, он к тому времени сам не докрасит?
В выходные буду заниматься недвижимостью - буду лежать и не двигаться!!!
Классический Женский Гардероб
1. Надеть нечего
2. Вешать некуда
3. Выкинуть жалко
4. Специальная полка "Вдруг похудею"
Мальчик удивился, когда узнал что у бабушки Клавы полное имя не Клавиатура.
Врач подходит к постели больного и осматривает его. После осмотра больной спрашивает:
- Доктор, я хочу услышать от вас правду, какой бы горькой она ни была, скажите прямо: скоро мне на работу?