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Зимний луч позитива и тепла: анекдоты 19 января

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Зимний луч позитива и тепла: анекдоты 19 января
11:54 Сегодня Телеграф

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение.

  • 1

    Маленький Вовочка смотрит, как папа красит потолок, мама говорит ему:

    - Смотри, Вовочка, учись, подрастешь - папе помогать будешь...

    - А что, он к тому времени сам не докрасит?

  • 2

    В выходные буду заниматься недвижимостью - буду лежать и не двигаться!!!

  • 3

    Классический Женский Гардероб

    1. Надеть нечего

    2. Вешать некуда

    3. Выкинуть жалко

    4. Специальная полка "Вдруг похудею"

    Мальчик удивился, когда узнал что у бабушки Клавы полное имя не Клавиатура.

  • 4

    Врач подходит к постели больного и осматривает его. После осмотра больной спрашивает:

    - Доктор, я хочу услышать от вас правду, какой бы горькой она ни была, скажите прямо: скоро мне на работу?

Всем прекрасного утра: прикольные анекдоты 19 января

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