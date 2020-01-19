Зимний луч позитива и тепла: анекдоты 19 января

1 Маленький Вовочка смотрит, как папа красит потолок, мама говорит ему: - Смотри, Вовочка, учись, подрастешь - папе помогать будешь... - А что, он к тому времени сам не докрасит?

2 В выходные буду заниматься недвижимостью - буду лежать и не двигаться!!!

3 Классический Женский Гардероб 1. Надеть нечего 2. Вешать некуда 3. Выкинуть жалко 4. Специальная полка "Вдруг похудею" Мальчик удивился, когда узнал что у бабушки Клавы полное имя не Клавиатура.