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Хорошее настроение на весь вечер: забавные анекдоты 19 января

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Хорошее настроение на весь вечер: забавные анекдоты 19 января
17:03 Сегодня Телеграф

Прикольные анекдоты для отличного настроения.

  • 1

    Железнодорожница спрашивает у бегущего за поездом и размахивающего руками мужика:

    - Мужчина, вы что, на поезд опоздали?

    - Нет, блин! Я его с вокзала выгоняю!!!

  • 2

    Приходит свекровь к невестке.

    Провела пальцем по шкафу и показывает на пыль.

    Невестка, недолго думая:

    - Свинья везде грязь найдет!

  • 3

    - Моя жена страдает от алкоголизма

    - Пьёт?

    - Я пью, она страдает...

    Папа дочке

    - Отгадай загадку дзынь-дзынь-мяу?

    - Знаю. Трамвай кошку переехал.

    - Правильно! А эту - дзынь-дзынь-гав?

    - Собачку?

    - Нет, мама с работы пришла!

  • 4

    - Почему ты за собой не следишь?

    - А я себя ни в чем не подозреваю!

Зимний луч позитива и тепла: анекдоты 19 января

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