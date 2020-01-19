Хорошее настроение на весь вечер: забавные анекдоты 19 января

1 Железнодорожница спрашивает у бегущего за поездом и размахивающего руками мужика: - Мужчина, вы что, на поезд опоздали? - Нет, блин! Я его с вокзала выгоняю!!!

2 Приходит свекровь к невестке. Провела пальцем по шкафу и показывает на пыль. Невестка, недолго думая: - Свинья везде грязь найдет!

3 - Моя жена страдает от алкоголизма - Пьёт? - Я пью, она страдает... Папа дочке - Отгадай загадку дзынь-дзынь-мяу? - Знаю. Трамвай кошку переехал. - Правильно! А эту - дзынь-дзынь-гав? - Собачку? - Нет, мама с работы пришла!