Хорошее настроение на весь вечер: забавные анекдоты 19 января

Железнодорожница спрашивает у бегущего за поездом и размахивающего руками мужика:
- Мужчина, вы что, на поезд опоздали?
- Нет, блин! Я его с вокзала выгоняю!!!
Приходит свекровь к невестке.
Провела пальцем по шкафу и показывает на пыль.
Невестка, недолго думая:
- Свинья везде грязь найдет!
- Моя жена страдает от алкоголизма
- Пьёт?
- Я пью, она страдает...
Папа дочке
- Отгадай загадку дзынь-дзынь-мяу?
- Знаю. Трамвай кошку переехал.
- Правильно! А эту - дзынь-дзынь-гав?
- Собачку?
- Нет, мама с работы пришла!
- Почему ты за собой не следишь?
- А я себя ни в чем не подозреваю!