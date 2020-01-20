Утро начинается с улыбки: уморительные анекдоты 20 января

Прочитал Карнеги, решил, что следующий день начну с улыбки. Всю первую половину дня старательно всем улыбался, по возможности искренне. В обед ко мне подошел начальник и сказал: - Еще раз накуренный на работу припрешься - уволю!
"Секс только после свадьбы" звучит как "ссылка доступна только зарегистрированным пользователям".
Папа спрашивает сына:
- Сынок, а вы в садике тоже дерётесь?
- Да.
- И кто побеждает?
- Воспитательница.
– Самую трудную работу всегда делаю утром!
– Какую?
– Встаю с кровати!
- Хорошо, сынок, что ты плакать перестал, - говорит мать капризному сыну.
- Я не перестал, я отдыхаю.