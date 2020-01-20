Утро начинается с улыбки: уморительные анекдоты 20 января

1 Прочитал Карнеги, решил, что следующий день начну с улыбки. Всю первую половину дня старательно всем улыбался, по возможности искренне. В обед ко мне подошел начальник и сказал: - Еще раз накуренный на работу припрешься - уволю!

2 "Секс только после свадьбы" звучит как "ссылка доступна только зарегистрированным пользователям".

3 Папа спрашивает сына: - Сынок, а вы в садике тоже дерётесь? - Да. - И кто побеждает? - Воспитательница. – Самую трудную работу всегда делаю утром! – Какую? – Встаю с кровати!