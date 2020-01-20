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Утро начинается с улыбки: уморительные анекдоты 20 января

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Утро начинается с улыбки: уморительные анекдоты 20 января
04:42 Сегодня Телеграф

Встретьте это незабываемое утро с нашими уморительными анекдотами.

  • 1

    Прочитал Карнеги, решил, что следующий день начну с улыбки. Всю первую половину дня старательно всем улыбался, по возможности искренне. В обед ко мне подошел начальник и сказал: - Еще раз накуренный на работу припрешься - уволю!

  • 2

    "Секс только после свадьбы" звучит как "ссылка доступна только зарегистрированным пользователям".

  • 3

    Папа спрашивает сына:

    - Сынок, а вы в садике тоже дерётесь?

    - Да.

    - И кто побеждает?

    - Воспитательница.

    – Самую трудную работу всегда делаю утром!

    – Какую?

    – Встаю с кровати!

  • 4

    - Хорошо, сынок, что ты плакать перестал, - говорит мать капризному сыну.

    - Я не перестал, я отдыхаю.

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