Смеха много не бывает: анекдоты на день 20 января

Ничто так не расшатывает нервную систему в понедельник, как всё!
- У меня системник постоянно вырубается. Что делать?
- Он внизу стоит?
- Да. А что?
- Носки поменяй. Он сознание теряет...
Только у слабой женщины мужчина во всем виноват! У сильной он еще и наказан.
Сын получил хороший нагоняй от матери. Заливаясь горькими слезами, ребенок заявил:
- Я вижу, мама, что ты меня больше не любишь...
- Ты не прав, я люблю тебя по-прежнему.
- Нет, нет, - запротестовал малыш. - Если бы ты меня любила, ты разговаривала бы со мной так же, как когда к нам приходят гости.
После недели в суде могу утверждать, что слово СОЖИТЕЛЬ никогда не появится в речи обычного человека, если случилось что-то хорошее.