Смеха много не бывает: анекдоты на день 20 января

Ничто так не расшатывает нервную систему в понедельник, как всё!

- Да. А что?

- У меня системник постоянно вырубается. Что делать?

3

Только у слабой женщины мужчина во всем виноват! У сильной он еще и наказан.

Сын получил хороший нагоняй от матери. Заливаясь горькими слезами, ребенок заявил:

- Я вижу, мама, что ты меня больше не любишь...

- Ты не прав, я люблю тебя по-прежнему.

- Нет, нет, - запротестовал малыш. - Если бы ты меня любила, ты разговаривала бы со мной так же, как когда к нам приходят гости.