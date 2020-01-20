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Смеха много не бывает: анекдоты на день 20 января

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Смеха много не бывает: анекдоты на день 20 января
10:55 Сегодня Телеграф

Подборка смешных анекдотов для наших читателей.

  • 1

    Ничто так не расшатывает нервную систему в понедельник, как всё!

  • 2

    - У меня системник постоянно вырубается. Что делать?

    - Он внизу стоит?

    - Да. А что?

    - Носки поменяй. Он сознание теряет...

  • 3

    Только у слабой женщины мужчина во всем виноват! У сильной он еще и наказан.

    Сын получил хороший нагоняй от матери. Заливаясь горькими слезами, ребенок заявил:

    - Я вижу, мама, что ты меня больше не любишь...

    - Ты не прав, я люблю тебя по-прежнему.

    - Нет, нет, - запротестовал малыш. - Если бы ты меня любила, ты разговаривала бы со мной так же, как когда к нам приходят гости.

  • 4

    После недели в суде могу утверждать, что слово СОЖИТЕЛЬ никогда не появится в речи обычного человека, если случилось что-то хорошее.

Утро начинается с улыбки: уморительные анекдоты 20 января

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