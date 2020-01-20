Позабавься вечером в понедельник: уморительные анекдоты на 20 января

Единственное, что могло сломаться у советской мясорубки - это стол, к которому она крепилась.

- Что означают пятна на Солнце?

3

Почему мы никогда не говорили о том, что душ - это одомашненный дождь?

Работа в команде, точная постановка задач и четкий расчет бюджета бывают только при заказе еды в офис.