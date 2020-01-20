Позабавься вечером в понедельник: уморительные анекдоты на 20 января

Единственное, что могло сломаться у советской мясорубки - это стол, к которому она крепилась.
- Что означают пятна на Солнце?
- Окна пора мыть!
Почему мы никогда не говорили о том, что душ - это одомашненный дождь?
Работа в команде, точная постановка задач и четкий расчет бюджета бывают только при заказе еды в офис.
Автобус отъезжает от остановки, мужчина в возрасте долго бежит за автобусом, машет руками, тут водитель сжалился, останавливается и открывает заднюю дверь. Мужчина запрыгивает на заднюю площадку, от пыли поднятой автобусом, резко чихает и от неожиданности громко пукает. Ему становится неловко, он выпрыгивает из автобуса. Голос с передней площадки: — И для ЭТОГО мы его ждали?