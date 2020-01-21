Утро по-настоящему доброе с нашими шутками: анекдоты на 21 января

1 Мальчик, оставшийся на второй год, предсказывал одноклассникам будущее...

2 Муж купил жене несколько одинаковых трусиков одного цвета. - Они же совсем одинаковые! Зачем ты их купил? Люди подумают, что я не меняю нижнее бельe! - Какие люди?

3 Раньше были люди начитанные, а теперь - нагугленные. Мне пришлось сбежать из дома, так как мои родители хотели заставить меня стать врачом, но, как говорится, не пойман - не лор.