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Утро по-настоящему доброе с нашими шутками: анекдоты на 21 января

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Утро по-настоящему доброе с нашими шутками: анекдоты на 21 января
04:43 Сегодня Телеграф

С самого утра зарядитесь нереальной дозой хорошего настроения!

  • 1

    Мальчик, оставшийся на второй год, предсказывал одноклассникам будущее...

  • 2

    Муж купил жене несколько одинаковых трусиков одного цвета.

    - Они же совсем одинаковые! Зачем ты их купил? Люди подумают, что я не меняю нижнее бельe!

    - Какие люди?

  • 3

    Раньше были люди начитанные, а теперь - нагугленные.

    Мне пришлось сбежать из дома, так как мои родители хотели заставить меня стать врачом, но, как говорится, не пойман - не лор.

  • 4

    Сын в первом классе делает уроки с бабушкой. Читают букварь. Бабушка слушает, а сын читает: "Маша стала врачом. Мила поваром, а Вася и Коля стали ворами". Бабушка в шоке. "Не может быть, чтобы так было в букваре написано!" Сын не сдается: "Да, бабушка, посмотри сама!" Бабушка читает: "Маша стала врачом, Мила поваром, а Вася и Коля - сталеварами".

Позабавься вечером в понедельник: уморительные анекдоты на 20 января

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