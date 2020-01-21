Утро по-настоящему доброе с нашими шутками: анекдоты на 21 января

Мальчик, оставшийся на второй год, предсказывал одноклассникам будущее...
Муж купил жене несколько одинаковых трусиков одного цвета.
- Они же совсем одинаковые! Зачем ты их купил? Люди подумают, что я не меняю нижнее бельe!
- Какие люди?
Раньше были люди начитанные, а теперь - нагугленные.
Мне пришлось сбежать из дома, так как мои родители хотели заставить меня стать врачом, но, как говорится, не пойман - не лор.
Сын в первом классе делает уроки с бабушкой. Читают букварь. Бабушка слушает, а сын читает: "Маша стала врачом. Мила поваром, а Вася и Коля стали ворами". Бабушка в шоке. "Не может быть, чтобы так было в букваре написано!" Сын не сдается: "Да, бабушка, посмотри сама!" Бабушка читает: "Маша стала врачом, Мила поваром, а Вася и Коля - сталеварами".