Ни минуты грусти: забавные анекдоты 21 января

Из-за общепринятой замены "ё" на "е" сегодня на кассе меня обслуживала Королева Елизавета.
Моя девушка утверждала, что ее главное увлечение - это книги. Поэтому проблем с выбором подарка на ее день рождения не предвиделось. Подарил ей книгу, а между двадцатой и двадцать первой страницей спрятал основной подарок. Прошел год, а деньги она так и не нашла.
Этим летом я хочу поехать на море. Такая у меня традиция - каждое лето хотеть поехать на море.
Он постоянно дарил ей всякие средства для ухода. Но она не уходила…
Как быстро растут дети. Ещё недавно смотрели с ними мультики, а теперь они выросли, приходится смотреть мультики одной.