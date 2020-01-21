Ни минуты грусти: забавные анекдоты 21 января

Из-за общепринятой замены "ё" на "е" сегодня на кассе меня обслуживала Королева Елизавета.

Моя девушка утверждала, что ее главное увлечение - это книги. Поэтому проблем с выбором подарка на ее день рождения не предвиделось. Подарил ей книгу, а между двадцатой и двадцать первой страницей спрятал основной подарок. Прошел год, а деньги она так и не нашла.

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Этим летом я хочу поехать на море. Такая у меня традиция - каждое лето хотеть поехать на море.

Он постоянно дарил ей всякие средства для ухода. Но она не уходила…