Вселенной не хватает вашей улыбки: вечерние анекдоты 22 января

Из дедушкиного травника: Крапива – лечебное растение, оказывающее благотворное воздействие на молодой, растущий организм при наружном применении. Успокаивает, повышает усидчивость и обучаемость.

Взрослая жизнь - это когда "Марш домой!" кричит не мама, а жена.

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Оптимист - тот, кто исправил ошибку в слове "хорово" на " хорошо", пессимист - на " херово ". А я , со своим " хоровод " видимо - особый случай...

Сегодня, разгадывая кроссворд, на вопрос "Элемент растительной клетки" уверенно вывел "Вакуоль". Аж прослезился, я 30 долгих лет ждал момента употребить эти сведения из школы...