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Вселенной не хватает вашей улыбки: вечерние анекдоты 22 января

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Вселенной не хватает вашей улыбки: вечерние анекдоты 22 января
17:07 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас новые анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез.

  • 1

    Из дедушкиного травника: Крапива – лечебное растение, оказывающее благотворное воздействие на молодой, растущий организм при наружном применении. Успокаивает, повышает усидчивость и обучаемость.

  • 2

    Взрослая жизнь - это когда "Марш домой!" кричит не мама, а жена.

  • 3

    Оптимист - тот, кто исправил ошибку в слове "хорово" на " хорошо", пессимист - на " херово ". А я , со своим " хоровод " видимо - особый случай...

    Сегодня, разгадывая кроссворд, на вопрос "Элемент растительной клетки" уверенно вывел "Вакуоль". Аж прослезился, я 30 долгих лет ждал момента употребить эти сведения из школы...

  • 4

    Кошка любит лазить в шкафу по вешалкам, одежде. Ругаем её за это. Вчера вечером, когда уже снял линзы, наорал издалека на меховой воротник в шкафу.

От улыбки станет всем светлей: веселые анекдоты 22 января

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