То, что нужно для хорошего настроения: забавные анекдоты 23 января

С мужем мы уже третий год. И сегодня он впервые увидел как я заправляю одеяло в пододеяльник. И эта бездушная скотина выложил это на ютуб! Не понимаю, что может быть смешного, если я залажу вместе с одеялом и быстрым движением звезды расправляю одеяло непосредственно внутри...

Покажите мне человека, который после маминого: "Делай, что хочешь" действительно делал, что хотел.

3

Запись в дневнике: "Ваш сын сегодня опять дрался на перемене. Я поставила на него и выиграла 50 рублей. Спасибо".

Договорились с детьми, что вечером посмотрим СОВЕТСКИЙ мультфильм про Маугли.Ближе к вечеру дочь напоминает:

- Мама, мы собирались смотреть ДОИСТОРИЧЕСКИЙ мультик!