Всем прекрасного вечера: смешные вечерние анекдоты 23 января

– Что вот так развернешься и уйдешь навсегда, даже ничего на прощанье не скажешь?
– Мужчина, я вас первый раз вижу, и дайте мне выйти с маршрутки.
Три дня и три ночи рубились Змей Горыныч и Илья Муромец. А потом пришла жена Змея Горыныча и отобрала у них джойстики.
— Чего это Серега заикаться стал после свадьбы?
— У жены мать оказалась из близнецов-тройняшек. Он как три тещи увидел…
Вчера в подворотне хулиганы избили оптимиста Виталика до полужизни.
Маленький мальчик вбегает в магазин и говорит продавцу:
— Не могли бы вы обслужить меня вне очереди, так как меня очень ждет папа?
— Хорошо, что тебе дать?
— Туалетной бумаги…