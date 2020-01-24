Улыбнитесь новому дню: утренние анекдоты 24 января

1 И живёт в голове женщины зверь странный. И заставляет он её творить дела чудные. И нету на того зверя управы. Имя ему — НАСТРОЕНИЕ…

2 Муж жене: - Перестань называть меня “Котя”! Потому что когда ты орешь с кухни: "Котя, иди кушать!", мы с котом бежим и сталкиваемся…

3 В детской комнате жена(Аня) кормит дочку грудью. Муж с тестем и племянником сидят на кухне. Муж заглядывает в детскую и спрашивает: – Что там Аня делает? Племянник отвечает: – Поставила малую на зарядку. Дай человеку рыбу - и он сыт весь день, дай человеку арбуз - и он ссыт всю ночь.