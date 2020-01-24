Улыбнитесь новому дню: утренние анекдоты 24 января

И живёт в голове женщины зверь странный. И заставляет он её творить дела чудные. И нету на того зверя управы. Имя ему — НАСТРОЕНИЕ…
Муж жене:
- Перестань называть меня “Котя”! Потому что когда ты орешь с кухни: "Котя, иди кушать!", мы с котом бежим и сталкиваемся…
В детской комнате жена(Аня) кормит дочку грудью. Муж с тестем и племянником сидят на кухне. Муж заглядывает в детскую и спрашивает:
– Что там Аня делает?
Племянник отвечает:
– Поставила малую на зарядку.
Дай человеку рыбу - и он сыт весь день, дай человеку арбуз - и он ссыт всю ночь.
В работе по выходным есть один плюс – перестаешь бояться понедельника.