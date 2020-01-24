Юморок на денек: забавные анекдоты 24 января

— Алло, доктор, я по вашему совету купил клизму, куда ее теперь?
— Налейте в нее воды и засуньте ее себе в зад.
— Доктор, я пожалуй перезвоню, когда у вас будет хорошее настроение...
Зашли в аптеку. Я, муж и средний сын (7 лет). Покупаю таблетки противозачаточные. Сыну интересно:
– А что это за таблетки? А ты что, заболела? А зачем они тогда тебе? А от чего они тогда?
– Это таблетки от детей, – не выдерживаю я и «рублю правду-матку».
Сын испуганно:
– От новых… или от старых?
Не понимаю, почему бабы решили, что жёлтые тюльпаны - вестники разлуки? Целлюлит и жировые складки на боках для них, значит, не вестники, а цветы - вполне!?..
Особенно трудно искать работу, когда работать не хочется.
Хозяйке на заметку: Плотно накормленный и напоенный муж, аккуратно уложенный на диван, не причиняет никаких хлопот и легко вписывается в интерьер любой квартиры.