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Юморок на денек: забавные анекдоты 24 января

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Юморок на денек: забавные анекдоты 24 января
11:02 Сегодня Телеграф

Поднимите себе настроение с нашими самыми свежими анекдотами.

  • 1

    — Алло, доктор, я по вашему совету купил клизму, куда ее теперь?

    — Налейте в нее воды и засуньте ее себе в зад.

    — Доктор, я пожалуй перезвоню, когда у вас будет хорошее настроение...

  • 2

    Зашли в аптеку. Я, муж и средний сын (7 лет). Покупаю таблетки противозачаточные. Сыну интересно:

    – А что это за таблетки? А ты что, заболела? А зачем они тогда тебе? А от чего они тогда?

    – Это таблетки от детей, – не выдерживаю я и «рублю правду-матку».

    Сын испуганно:

    – От новых… или от старых?

  • 3

    Не понимаю, почему бабы решили, что жёлтые тюльпаны - вестники разлуки? Целлюлит и жировые складки на боках для них, значит, не вестники, а цветы - вполне!?..

    Особенно трудно искать работу, когда работать не хочется.

  • 4

    Хозяйке на заметку: Плотно накормленный и напоенный муж, аккуратно уложенный на диван, не причиняет никаких хлопот и легко вписывается в интерьер любой квартиры.

Улыбнитесь новому дню: утренние анекдоты 24 января

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