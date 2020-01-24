Настроение - то, что надо: вечерние анекдоты 24 января

- Мама! Мы столько с папой соли рассыпали, что не то что поссориться, мы тут друг друга поубивать должны!

Стою на светофоре и смотрю на рекламный плакатик на стоящем рядом грузовичке. Э-э-э... Дизайнеры, драгоценные мои, когда перед вами текст вида "... Мы - лидеры. ..." , добрый вам совет, аккуратней выбирайте шрифт.

3

Хорошо бы, если бы на экзамене присутствовали продавцы-консультанты. Сидишь такой, приуныл, а он тут как тут: "Вам подсказать что-нибудь?"

Во дворе живет кот, который научился курлыкать, как голубь. Голуби слышат, что кто-то курлыкает, идут туда, а он их ловит и ест. Бабушки во дворе его называют фашистом.