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Настроение - то, что надо: вечерние анекдоты 24 января

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Настроение - то, что надо: вечерние анекдоты 24 января
17:06 Сегодня Телеграф

Поистине крутым и смешным вечер может быть только с этими анекдотами.

  • 1

    Дома рассыпали полпачки соли. Слышу ребенок по телефону общается:

    - Мама! Мы столько с папой соли рассыпали, что не то что поссориться, мы тут друг друга поубивать должны!

  • 2

    Стою на светофоре и смотрю на рекламный плакатик на стоящем рядом грузовичке. Э-э-э... Дизайнеры, драгоценные мои, когда перед вами текст вида "... Мы - лидеры. ..." , добрый вам совет, аккуратней выбирайте шрифт.

  • 3

    Хорошо бы, если бы на экзамене присутствовали продавцы-консультанты. Сидишь такой, приуныл, а он тут как тут: "Вам подсказать что-нибудь?"

    Во дворе живет кот, который научился курлыкать, как голубь. Голуби слышат, что кто-то курлыкает, идут туда, а он их ловит и ест. Бабушки во дворе его называют фашистом.

  • 4

    Зашел в магазин "Все для танцев", а там ни крепкого алкоголя, ни барной стойки. Манал я так танцевать.

Юморок на денек: забавные анекдоты 24 января

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