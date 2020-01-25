От улыбки станет всем светлей: утренние анекдоты 25 января

1 Работаю официантом в суши баре, и не все умеют кушать роллы палочками. Так вот зовет один мужчина меня к столику и говорит: - Принесите, пожалуйста, вилку, а то я уже и глаза прищурил, все равно не получается палочками кушать.

2 На заметку автомобилистам. Для того чтобы провести самую полную и всеобъемлющую диагностику вашего автомобиля совершенно бесплатно, достаточно на любом авторынке подъехать к перекупщикам и предложить им купить ваш автомобиль…

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