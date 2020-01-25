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От улыбки станет всем светлей: утренние анекдоты 25 января

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От улыбки станет всем светлей: утренние анекдоты 25 января
04:44 Сегодня Телеграф

Подборка самых уморительных шуток, которые развеселят Вас с самого утра.

  • 1

    Работаю официантом в суши баре, и не все умеют кушать роллы палочками. Так вот зовет один мужчина меня к столику и говорит:

    - Принесите, пожалуйста, вилку, а то я уже и глаза прищурил, все равно не получается палочками кушать.

  • 2

    На заметку автомобилистам.

    Для того чтобы провести самую полную и всеобъемлющую диагностику вашего автомобиля совершенно бесплатно, достаточно на любом авторынке подъехать к перекупщикам и предложить им купить ваш автомобиль…

  • 3

    Девушки!

    Мужиков надо искать не на сайтах знакомств, а на сайтах по трудоустройству. Вопросы те же самые, только фотографии и резюме в них реальные.

    — Догогой, что тебе пгиготовить, кугочку или гыбку?

    — Гадость моя, мне все гавно.

  • 4

    Бабские истерики переносятся легче, если, пока она орет и машет руками, наигрывать в голове мелодию из "деревни дураков".

Настроение - то, что надо: вечерние анекдоты 24 января

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