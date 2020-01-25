От улыбки станет всем светлей: утренние анекдоты 25 января

Работаю официантом в суши баре, и не все умеют кушать роллы палочками. Так вот зовет один мужчина меня к столику и говорит:
- Принесите, пожалуйста, вилку, а то я уже и глаза прищурил, все равно не получается палочками кушать.
На заметку автомобилистам.
Для того чтобы провести самую полную и всеобъемлющую диагностику вашего автомобиля совершенно бесплатно, достаточно на любом авторынке подъехать к перекупщикам и предложить им купить ваш автомобиль…
Девушки!
Мужиков надо искать не на сайтах знакомств, а на сайтах по трудоустройству. Вопросы те же самые, только фотографии и резюме в них реальные.
— Догогой, что тебе пгиготовить, кугочку или гыбку?
— Гадость моя, мне все гавно.
Бабские истерики переносятся легче, если, пока она орет и машет руками, наигрывать в голове мелодию из "деревни дураков".