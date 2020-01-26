Утро по-настоящему доброе с нашими шутками: уморительные анекдоты на 26 января

Форум. Фото частично закрашенного удостоверения многодетной семьи, где 4 из 5 детей родились в декабре. Комментарий автора: "Вот как надо поздравлять жену с 8 марта!"
По мнению соседей я жуткая мать! Ребенок рыдает во всё горло, а они думают, что я его бью… А я всего лишь запретила ему чистить уши градусником, выпустила кота из стиральной машины, и не дала выпить "Фейри".
- Ну что, давайте теперь спариваться, - сказал мужик и сел перед кучей постиранных носков...
Когда у меня пропадает дар речи, появляется дар мата.
- Как вы прожили со своей женой в мире и согласии столько лет?
- Просто со мной очень тяжело спорить. У меня своя убойная тактика.
- Какая?
- С женой лучше соглашаться сразу, а потом уже уточнять на что согласился.