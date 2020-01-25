Удели минутку для шутки: уморительные анекдоты на 25 января

1 Эгоистичная курица не несет яйца, потому что решила пожить для себя.

2 Муж говорит жене: - Что-то тревожно у меня на душе. - Случилось чего? - Сегодня в лифте наш сосед внимательно читал "Самоучитель игры на тромбоне".

3 Жадная гусеница заблудилась в яблоке и укусила себя за задницу. Чем ближе сессия — тем ближе студент к сверхчеловеку, он перестает нуждаться в еде, сне и прочих развлечениях, а лишь стремится к знаниям...