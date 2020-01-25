Удели минутку для шутки: уморительные анекдоты на 25 января

Эгоистичная курица не несет яйца, потому что решила пожить для себя.
Муж говорит жене:
- Что-то тревожно у меня на душе.
- Случилось чего?
- Сегодня в лифте наш сосед внимательно читал "Самоучитель игры на тромбоне".
Жадная гусеница заблудилась в яблоке и укусила себя за задницу.
Чем ближе сессия — тем ближе студент к сверхчеловеку, он перестает нуждаться в еде, сне и прочих развлечениях, а лишь стремится к знаниям...
Жена попросила разобраться с игрушками, в которые дети уже не играют. Итог: потренькал на детском синтезаторе, собрал пазл, построил башню, поиграл в танковый бой. Жена сказала, что уберёт сама.