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Суббота, 25.01.2020
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Удели минутку для шутки: уморительные анекдоты на 25 января

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Удели минутку для шутки: уморительные анекдоты на 25 января
11:10 Сегодня Телеграф

Подборка самых свежих анекдотов, которая заставит вас смеяться целый день.

  • 1

    Эгоистичная курица не несет яйца, потому что решила пожить для себя.

  • 2

    Муж говорит жене:

    - Что-то тревожно у меня на душе.

    - Случилось чего?

    - Сегодня в лифте наш сосед внимательно читал "Самоучитель игры на тромбоне".

  • 3

    Жадная гусеница заблудилась в яблоке и укусила себя за задницу.

     Чем ближе сессия — тем ближе студент к сверхчеловеку, он перестает нуждаться в еде, сне и прочих развлечениях, а лишь стремится к знаниям...

  • 4

    Жена попросила разобраться с игрушками, в которые дети уже не играют. Итог: потренькал на детском синтезаторе, собрал пазл, построил башню, поиграл в танковый бой. Жена сказала, что уберёт сама.

От улыбки станет всем светлей: утренние анекдоты 25 января

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