Добрейший вечерочек: уморительные анекдоты на 25 января

1 ...И вот нам девочки, уже за 30... Но как , скажите дальше жить? Всё меньше мужиков, которых хочется добиться, Все больше мужиков, которых хочется добить...!!!

2 Решил побаловать жену стриптизом... весь выходной на диване в трусах валяюсь.

3 Дочери 6 лет, наказала её за очередной подвиг, а она в отместку написала такой стишок: "Целый день она кричит, Никогда не замолчит! Догадайтесь, кто она? Это ПАПИНА ЖЕНА!" Говорят, когда заводишь дома кошку, становишься добрее… Вот стою над кучей, которую мой кот наложил мимо лотка, и моё сердце так и разрывается… от доброты!!!