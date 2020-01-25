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Суббота, 25.01.2020
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Добрейший вечерочек: уморительные анекдоты на 25 января

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Добрейший вечерочек: уморительные анекдоты на 25 января
17:07 Сегодня Телеграф

Забавная порция отборных шуток, которые не стыдно рассказать друзьям.

  • 1

    ...И вот нам девочки, уже за 30...

    Но как , скажите дальше жить?

    Всё меньше мужиков, которых хочется добиться,

    Все больше мужиков, которых хочется добить...!!!

  • 2

    Решил побаловать жену стриптизом... весь выходной на диване в трусах валяюсь.

  • 3

    Дочери 6 лет, наказала её за очередной подвиг, а она в отместку написала такой стишок:

    "Целый день она кричит,

    Никогда не замолчит!

    Догадайтесь, кто она?

    Это ПАПИНА ЖЕНА!"

    Говорят, когда заводишь дома кошку, становишься добрее… Вот стою над кучей, которую мой кот наложил мимо лотка, и моё сердце так и разрывается… от доброты!!!

  • 4

    Студентам на заметку. Чтобы сдать уникальный реферат, достаточно открыть вторую страницу поисковика.

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