Добрейший вечерочек: уморительные анекдоты на 25 января

...И вот нам девочки, уже за 30...
Но как , скажите дальше жить?
Всё меньше мужиков, которых хочется добиться,
Все больше мужиков, которых хочется добить...!!!
Решил побаловать жену стриптизом... весь выходной на диване в трусах валяюсь.
Дочери 6 лет, наказала её за очередной подвиг, а она в отместку написала такой стишок:
"Целый день она кричит,
Никогда не замолчит!
Догадайтесь, кто она?
Это ПАПИНА ЖЕНА!"
Говорят, когда заводишь дома кошку, становишься добрее… Вот стою над кучей, которую мой кот наложил мимо лотка, и моё сердце так и разрывается… от доброты!!!
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